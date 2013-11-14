Создатель Android придумал альтернативу флагманам Apple, Samsung и Google

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Энди Рубин — бывший топ-менеджер Google, который в 2003 году основал стартап Android, — вскоре объявит о создании новой компании, которая займется выпуском смартфонов и планшетов под брендом Essential.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, первым продуктом его нового стартапа окажется флагманский аппарат с большим экраном от края до края, призванный составить конкуренцию "айфонам" и Google Pixel.

По информации агентства, в ноябре 2015 года Рубин учредил компанию Essential Products Inc. в Калифорнии, а в конце 2016-го — зарегистрировал права на торговую марку Essential, под которой будут выходить смартфоны, планшеты, аксессуары для них, а также "компьютерное системное программное обеспечение для мобильных телефонов". Будут ли устройства работать на Android, или на какой-то новой платформе, неизвестно.

В Essential Products отец-основатель Android занимает должность генерального директора, а штат его стартапа насчитывает около 40 человек — в основном это бывшие коллеги Рубина из Apple и Google. Например, за ПО отвечает бывший старший менеджер Google по софту Ребекка Цавин, а экс-сотрудница лаборатории Google X Келли Лян — за развитие бизнеса.

По словам анонимного собеседника Bloomberg, видевшего один из прототипов смартфона Essential, устройство выполнено из "высококачественных" материалов и обладает 5,5-дюймовым дисплеем, лишенным рамок вокруг. Кроме того, компания экспериментирует с чувствительностью экрана к силе нажатия (функцией, близкой к 3D Touch в "айфонах"), "промышленным дизайном с металлическими краями и задней крышкой, сделано из керамики".

Также, сказал информатор, смартфон получит проприетарный коннектор, который будет использоваться для зарядки, а позднее — для расширения возможностей аппарата. Через магнитный разъем можно будет подключать съемные модули — например, шарообразную камеру с функцией съемки 360-градусных фотографий. В продажу, по данным Bloomberg, новинка поступит "к середине этого года", а ее цена будет близкой к iPhone 7 ($649 в США).

На старте карьеры Рубин занимал должность инженера-робототехника в немецкой компании Carl Zeiss, а в 1990-х трудился в Apple на посту производственного инженера. В 2003-м предприниматель основал Android, а уже два года спустя его купила Google. Сейчас созданная им мобильная платформа доминирует на рынке. Рубин покинул интернет-поисковик в октябре 2014 года и занялся собственными проектами. В 2015-м им был основан IT-инкубатор Playground Global, финансирующий стартапы в области "железа".

Джерело: Вести