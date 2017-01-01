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    Создатели «Игры престолов» начали работу над несколькими спин-оффами сериала

    • Сьогодні, 11:25
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    Авторы проекта не хотят разлучать зрителей с любимыми персонажами

    Авторы сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) не хотят разлучать зрителей с полюбившимися персонажами, поэтому дали задание четырем сценаристам подумать над возможным продолжением популярного телешоу HBO, сообщает Variety.

    Разработкой сюжетов спин-оффов занимаются Макс Боренстайн, Джейн Голдман, Брайан Хелгеланд и Карла Рэй – каждый из них по отдельности должен продумать все возможные варианты развития сюжета. Известно, что Голдман и Рэй будут советоваться с автором цикла романов «Песнь Льда и Огня» Джорджем Р. Р. Мартином.

    «Мы потратим столько времени, сколько потребуется сценаристам»,– делятся планами создатели телешоу.

    Сценаристы и продюсеры «Игры престолов» Дэн Уайсс и Дэвид Беньофф будут привлечены к работе с новыми авторами, но вмешиваться в их творческий процесс не планируют. А пока свежие идеи для спин-оффов созревают, зрителей ждет седьмой сезон сериала, который стартует 16 июля.
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