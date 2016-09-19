Создатели «Игры престолов» рассказали, каким будет финальный сезон сериала

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Восьмой сезон будет состоять из шести серий

Создатели сериала «Игра престолов» сообщили, что финальный седьмой сезон станет самым коротким и будет состоять из шести серий, передает CNN.

«У нас есть 140-страничный план того, что еще должно превратиться в шесть эпизодов заключительного сезона», — сказал продюсер Дэвид Бениофф на фестивале South by Southwest в Техасе.

Совсем недавно стало известно, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» была перенесена с апреля на июль, однако точную дату создатели сериала не называли. IMDB обозначил датой выхода первой серии 25 июня 2017 года, однако позже удалил информацию.

Официальная премьера седьмого сезона состоится 16 июля, об этом говорится на сайте телеканала HBO.