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    Создатели ремейка «Грязных танцев» показали первый трейлер

    • Сьогодні, 12:55
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    Канал ABC, который готовит к выходу трехчасовой телевизионный ремейк культового фильма «Грязные танцы», показал первый 30-секундный тизер-трейлер новой версии, в которой снялись Эбигейл Бреслин, Дебра Мессинг, Брюс Гринвуд, Николь Шерзингер, Сара Хайленд, Кэти Сагал и Кольт Праттс.

    От сюжета оригинала создатели новой версии «Грязных танцев» решили не отходить – и в трейлере это тоже заметно.

    В коротком видео зрителям показали ряд сцен, хорошо знакомых по оригинальным «Грязным танцам», включая культовую фразу Патрика Суэйзи «Nobody puts Baby in a corner» (а мы откажемся от дипломатии и честно признаем, что Кольту Праттсу Суэйзи в этот момент заменить никак не удалось). 

    Джерело: popcornnews

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