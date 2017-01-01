Создатели ремейка «Грязных танцев» показали первый трейлер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канал ABC, который готовит к выходу трехчасовой телевизионный ремейк культового фильма «Грязные танцы», показал первый 30-секундный тизер-трейлер новой версии, в которой снялись Эбигейл Бреслин, Дебра Мессинг, Брюс Гринвуд, Николь Шерзингер, Сара Хайленд, Кэти Сагал и Кольт Праттс.

От сюжета оригинала создатели новой версии «Грязных танцев» решили не отходить – и в трейлере это тоже заметно.

В коротком видео зрителям показали ряд сцен, хорошо знакомых по оригинальным «Грязным танцам», включая культовую фразу Патрика Суэйзи «Nobody puts Baby in a corner» (а мы откажемся от дипломатии и честно признаем, что Кольту Праттсу Суэйзи в этот момент заменить никак не удалось).

Джерело: popcornnews