Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом

Британский рок-музыкант и один из основателей легендарной группы Pink Floyd обрадовал поклонников

20 апреля знаменитый композитор Роджер Уотерс объявил о скором выходе нового альбома.

Пластинка, получившая название Is This The Life We Really Want?, выйдет на CD, двойном виниле и в digital-формате 2 июня и станет первой работой музыканта за 25 лет.

Напомним, что Роджер являлся автором большинства текстов и немалой части музыки легендарного коллектива. Но из-за бесконечных ссор между участниками Pink Floyd в 1985 году Уотерсу пришлось покинуть группу. По словам Уотерса, Pink Floyd исчерпал себя.

Фотографии из-за кулис легендарного фильма Pink Floyd The Wall 1982 года

Отношения между Уотерсом и его бывшими коллегами по Pink Floyd были восстановлены лишь в 2005 году, когда они совместно в классическом составе выступили на благотворительном концерте Live 8 в Лондоне. Этот концерт стал последним публичным выступлением группы в составе из четырёх музыкантов.

Обложка нового альбома Роджера Уотерса