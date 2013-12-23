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    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом

    • Сьогодні, 13:16
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    daymusic.ru

    Британский рок-музыкант и один из основателей легендарной группы Pink Floyd обрадовал поклонников

    20 апреля знаменитый композитор Роджер Уотерс объявил о скором выходе нового альбома.

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    Пластинка, получившая название Is This The Life We Really Want?, выйдет на CD, двойном виниле и в digital-формате 2 июня и станет первой работой музыканта за 25 лет. 

    Напомним, что Роджер являлся автором большинства текстов и немалой части музыки легендарного коллектива. Но из-за бесконечных ссор между участниками Pink Floyd в 1985 году Уотерсу пришлось покинуть группу. По словам Уотерса, Pink Floyd исчерпал себя.

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    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом
    Спустя 25 лет: Роджер Уотерс выпускает новый альбом

    Фотографии из-за кулис легендарного фильма Pink Floyd The Wall 1982 года 

    Отношения между Уотерсом и его бывшими коллегами по Pink Floyd были восстановлены лишь в 2005 году, когда они совместно в классическом составе выступили на благотворительном концерте Live 8 в Лондоне. Этот концерт стал последним публичным выступлением группы в составе из четырёх музыкантов. 

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    Обложка нового альбома Роджера Уотерса


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