Сравниваем платья невест: Пиппа Миддлтон и Кейт Миддлтон

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Чей подвенечный наряд удачней?

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года, а сестры герцогини Кэтрин Пиппы и Джеймса Мэттьюза – через шесть лет после этого события, 20 мая 2017-го. Общественность с нетерпением ждала сегодняшнего дня, ведь всем было интересно, какое платье выберет невеста, какие аксессуары будут украшать ее и вообще насколько все-таки будут похожи Пиппа и Кейт, пишет Spletnik.

В целом, в образах обеих невест мы находим много общего: силуэты подвенечных нарядов действительно похожи. И этому есть вполне логическое объяснение: Пиппа прекрасно понимала, что после объявления о собственной свадьбе общественность непременно захочет сопоставить ее с сестрой. Поэтому наряд на свадьбе Пиппы в некотором смысле повторяет тот, что выбрала герцогиня Кэтрин.





Пиппа Миддлтон

Правда, в цене девушки не сошлись: за платье Кейт от креативного директора Alexander McQueen Сары Бертон заплатили 434 тысячи долларов, а наряд Пиппы от Джиллза Дикона обошелся примерно в 50 тысяч долларов.

Кейт Миддлтон

Кейт отдала предпочтение платью с длинными рукавами, сверху расшитыми прозрачным кружевом, а Пиппа – платью с укороченными рукавами и вырезом в форме сердца на спине. Отметим, что обе сестры выбрали наряд с плотно облегающим верхом и сильно расклешенной юбкой. Верх и подол платья Кейт были расшиты французским кружевом, а платье Пиппы было целиком составлено из кружева. Причем узоры в форме цветков на наряде дополняли маленькие жемчужины. Длина шлейфа платья у герцогини Кэтрин достигала трех метров, а у Пиппы была же почти в три раза короче.





Пиппа Миддлтон не стала в качестве аксессуара использовать массивную тиару, а выбрала более скромный вариант от Robinson Pelham. Но Кейт, как известно, надела настоящую семейную ценность – тиару от Cartier, которая входит в личную коллекцию Елизаветы II. Кстати, изделия Robinson Pelham все же нашли свое место еще на свадьбе герцогини – она выбрала серьги этого ювелирного дома.