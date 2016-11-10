Стал известен главный претендент на должность личного фотографа Трампа

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Сменить Пита Соузу, в течение последних восьми лет работавшего личным фотографом президента США, может американский фотожурналист Шейла Крейгхед.

Американский фотожурналист Шейла Крейгхед рассматривается в качестве основного претендента на должность личного фотографа новоизбранного президента США Дональда Трампа, пишет CNN. Об этом изданию сообщил источник, близкий к новой администрации.

«Она находится на первом месте в списке возможных кандидатур», — рассказал он. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер также подтвердил, что Крейгхед уже работает в команде президента, хотя окончательное решение по поводу ее назначения еще не принято.

В 2000-х годах Крейгхед работала фоторедактором в офисе бывшего вице-президента США Дика Чейни и личным фотографом первой леди Лоры Буш. В 2008 году она также сотрудничала с Сарой Пэйлин, когда та участвовала в предвыборной гонке и была кандидатом на пост вице-президента США от Республиканской партии.

В случае, если кандидатура Крейгхед все-таки будет утверждена, на должности личного фотографа президента США она сменит американского фотографа Пита Соузу, который в течение восьми лет работал с Бараком Обамой.

Джерело: Bird In Flight