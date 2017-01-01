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    Стал известен пол ребенка Серены Уильямс

    • Сьогодні, 14:10
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    Серена Уильямс и Алексис Оганян
    Серена Уильямс и Алексис Оганян

    Теннисистка беременна от своего жениха Алексиса Оганяна

    Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс случайно проговорилась, что ее беременная младшая сестра Серена ждет девочку.

    Отвечая на вопрос о том, как бы она хотела, чтобы ее называл ребенок сестры, Винус сказала: «Она будет называть меня «любимая тетя».

    Напомним, прославленная теннисистка Серена Уильямс ждет первого ребенка. О беременности 35-летняя спортсменка объявила на своей странице в Instagram: она опубликовала фото, на котором позирует в желтом купальнике, демонстрируя округлившийся живот.

    Будущий малыш станет первым для Серены и ее жениха, 33-летнего Алексиса Оганяна, бизнесмена в сфере IT и основателя суперпопулярного портала Reddit. О романе пары стало известно осенью 2015 года, а в конце 2016-го состоялась помолвка, и на пальце четырехкратной олимпийской чемпионки засверкало кольцо с бриллиантом.

     

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