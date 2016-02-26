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    Стали известны победители YUNA 2017

    • Сьогодні, 13:44
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    <p>Группа &laquo;Время и Стекло&raquo;</p>
    Фото: Vklybe.tv

    Группа «Время и Стекло»

    Лучшей соло-артисткой снова стала Джамала, а лучшей поп-группой - дуэт «Время и Стекло»

    Вчера,21 февраля, в киевском Дворце «Украина» состоялась шестая церемония награждения профессиональной музыкальной премии YUNA. По ее результатам победителями YUNA 2017 стали:

    Награда «За особые достижения»: ТНМК

    Лучший соло-артист: Jamala

    Лучшая поп-группа: Время и Стекло

    Лучшая рок-группа: The Hardkiss

    Лучшая песня: 1944 - Jamala

    Лучший альбом: Звучит - Monatik

    Лучший видеоклип: кружит - Monatik

    Лучший дуэт: Jamala & DakhaBrakha - Заманили

    Открытие года: Грибы

    Лучше концертное шоу: концерты The Hardkiss #thehardkissfive к 5-летию группы

    Новое дыхание: Cepasa

    Менеджмент артиста: Алексей Потапенко и Ирина Горовая (MOZGI Entertainment) - Mozgi, Время и Стекло, Потап и Настя

    Напомним, Джамала в прошлом году уже стала лучшей соло-артисткой YUNA 2016.

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    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Стали известны победители YUNA 2017
    Фото: Vklybe.tv

     

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