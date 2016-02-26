Стали известны победители YUNA 2017
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Группа «Время и Стекло»
Лучшей соло-артисткой снова стала Джамала, а лучшей поп-группой - дуэт «Время и Стекло»
Вчера,21 февраля, в киевском Дворце «Украина» состоялась шестая церемония награждения профессиональной музыкальной премии YUNA. По ее результатам победителями YUNA 2017 стали:
Награда «За особые достижения»: ТНМК
Лучший соло-артист: Jamala
Лучшая поп-группа: Время и Стекло
Лучшая рок-группа: The Hardkiss
Лучшая песня: 1944 - Jamala
Лучший альбом: Звучит - Monatik
Лучший видеоклип: кружит - Monatik
Лучший дуэт: Jamala & DakhaBrakha - Заманили
Открытие года: Грибы
Лучше концертное шоу: концерты The Hardkiss #thehardkissfive к 5-летию группы
Новое дыхание: Cepasa
Менеджмент артиста: Алексей Потапенко и Ирина Горовая (MOZGI Entertainment) - Mozgi, Время и Стекло, Потап и Настя
Напомним, Джамала в прошлом году уже стала лучшей соло-артисткой YUNA 2016.