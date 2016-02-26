Стали известны победители YUNA 2017

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Фото: Vklybe.tv Группа «Время и Стекло»

Лучшей соло-артисткой снова стала Джамала, а лучшей поп-группой - дуэт «Время и Стекло»

Вчера,21 февраля, в киевском Дворце «Украина» состоялась шестая церемония награждения профессиональной музыкальной премии YUNA. По ее результатам победителями YUNA 2017 стали:

Награда «За особые достижения»: ТНМК

Лучший соло-артист: Jamala

Лучшая поп-группа: Время и Стекло

Лучшая рок-группа: The Hardkiss

Лучшая песня: 1944 - Jamala

Лучший альбом: Звучит - Monatik

Лучший видеоклип: кружит - Monatik

Лучший дуэт: Jamala & DakhaBrakha - Заманили

Открытие года: Грибы

Лучше концертное шоу: концерты The Hardkiss #thehardkissfive к 5-летию группы

Новое дыхание: Cepasa

Менеджмент артиста: Алексей Потапенко и Ирина Горовая (MOZGI Entertainment) - Mozgi, Время и Стекло, Потап и Настя

Напомним, Джамала в прошлом году уже стала лучшей соло-артисткой YUNA 2016.