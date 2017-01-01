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    Стало известно, как Ирина Шейк и Брэдли Купер назвали своего первенца

    • Сьогодні, 11:48
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    Ирина Шейк и Брэдли Купер
    Ирина Шейк и Брэдли Купер

    У пары родилась девочка

    Ирина Шейк и Брэдли Купер сделали все, чтобы скрыться от внимания общественности в первые дни жизни своего первенца. О рождении их ребенка стало известно только спустя две недели после родов. Журналисты не знали ни точную дату рождения ребенка, ни пол, ни имя. И вот наконец-то некоторые детали прояснились.

    31-летняя модель и 42-летний актер стали родителями девочки, которую назвали Леа де Сен Шейк Купер.

    «Оба родителя очень взволнованы и чувствуют благословение небес»,– рассказал источник из окружения пары.

    В минувшие выходные семья из трех человек была замечена на прогулке в Венис-Бич и заглянула в кафе, чтобы купить мороженое. Западные СМИ сообщают, что на безымянном пальце левой руки супермодели было надето кольцо с изумрудом.

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