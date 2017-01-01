Стало известно, как Ирина Шейк и Брэдли Купер назвали своего первенца
- Сьогодні, 11:48
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Розсилка
У пары родилась девочка
Ирина Шейк и Брэдли Купер сделали все, чтобы скрыться от внимания общественности в первые дни жизни своего первенца. О рождении их ребенка стало известно только спустя две недели после родов. Журналисты не знали ни точную дату рождения ребенка, ни пол, ни имя. И вот наконец-то некоторые детали прояснились.
31-летняя модель и 42-летний актер стали родителями девочки, которую назвали Леа де Сен Шейк Купер.
«Оба родителя очень взволнованы и чувствуют благословение небес»,– рассказал источник из окружения пары.
В минувшие выходные семья из трех человек была замечена на прогулке в Венис-Бич и заглянула в кафе, чтобы купить мороженое. Западные СМИ сообщают, что на безымянном пальце левой руки супермодели было надето кольцо с изумрудом.