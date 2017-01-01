Стало известно, как Ирина Шейк и Брэдли Купер назвали своего первенца

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Ирина Шейк и Брэдли Купер

У пары родилась девочка

Ирина Шейк и Брэдли Купер сделали все, чтобы скрыться от внимания общественности в первые дни жизни своего первенца. О рождении их ребенка стало известно только спустя две недели после родов. Журналисты не знали ни точную дату рождения ребенка, ни пол, ни имя. И вот наконец-то некоторые детали прояснились.

31-летняя модель и 42-летний актер стали родителями девочки, которую назвали Леа де Сен Шейк Купер.

«Оба родителя очень взволнованы и чувствуют благословение небес»,– рассказал источник из окружения пары.

В минувшие выходные семья из трех человек была замечена на прогулке в Венис-Бич и заглянула в кафе, чтобы купить мороженое. Западные СМИ сообщают, что на безымянном пальце левой руки супермодели было надето кольцо с изумрудом.