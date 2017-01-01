Старческий маразм? Отец Киркорова заявил, что Украина никогда не была государством



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скандальное заявление Бедроса Киркорова прозвучало в эфире одной из программ Бориса Корчевникова. Киркоров-старший шокировал своими высказываниями не только об Украине, но и о ряде других стран.

Началось все с того, что отец Киркорова прокомментировал выступление на «Евровидении-2017» участника от Болгарии Кристиана Костова.

«Мы должны гордиться, что он живет в Москве. В Москве делал первые шаги. Этим доказывается еще раз доброта России!» – заявил Бедрос Киркоров.

Затем Киркоров-старший переключился на Украину: «Я не называю это государством. Украина исторически никогда не была государством. И не только Украина – Латвия, Эстония, все!» – сказал «великий знаток» истории Бедрос Киркоров.

Эти высказывания шокировали не только украинские СМИ, но и российских журналистов.

Обозреватель московского бюро «Радио Свобода» Елена Рыковцева жестко прокомментировала заявления Киркорова-старшего в соцсети Facebook: «Ну да. В мире для Бедроса Киркорова есть одно государство. Его зовут Филипп. Другие государства должны сделать правильные выводы и оставить папашу наедине с его Вселенной!»