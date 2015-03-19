Старость в радость: знаменитости, которые отказались от уколов красоты и пластики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Выглядеть на свой возраст: за и против

Джей Ло в свои 47 лет, а выглядит она ошеломляюще молодо, лет на 35, не больше. Под лупой не разглядеть недостатков, и, разумеется, при всех генах и образе жизни она не обошлась без уколов красоты.

Хорошо, профессионально сделанных уколов, которые вернули объем, где нужно, разгладили морщины и превратили ее лицо в свежий персик.

Отчего же некоторые звезды сознательно не хотят обращаться к услугам врачей и косметологов и предпочитают идти не по пути Софи Лорен, которая снимается обнаженной в возрасте за 70, а скорее по пути Брижит Бардо, которая не постеснялась даже не пытаться бороться за свою некогда фантастическую красоту и постарела так, словно всю жизнь занималась тяжелым физическим трудом и не держала в руках крема для лица?

Взгляните на Монику Беллуччи. Она и сейчас богиня. Могла бы не вылезать из зала и избавиться от своих морщинок, но пошла по другому пути — Беллуччи откровенно наплевательски относится к разного рода стандартам. Она поздно родила, никогда не жила в классическом браке, предпочитая гостевой, и даже в 90-е и 00-е, когда считалась красивейшей женщиной мира, она была больше в теле, чем было модно.

Стареть Беллуччи предпочла естественно, по-европейски — в американских традициях все-таки такое встречается гораздо реже. Пока ее бывший муж встречается с юной мулаткой с идеальными пропорциями, Моника философски рассуждает о жизни в своих многочисленных интервью и откровенно презирает все, что заставило бы ее утратить индивидуальность.

Хотя многим поклонникам все же хотелось бы, чтобы такая красота не увядала так быстро. Ведь можно же, для этого есть все ресурсы. Но — нет желания.

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