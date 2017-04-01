Старший сын Майкла Джексона сделал татуировку в его честь

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Пэрис Джексон, Принс Джексон I и Принс Джексон II - дети Майкла Джексона

Выходя в свет с детьми, Майкл Джексон надевал на их лица маски - таким образом он пытался защитить их от агрессивного внимания общественности.

Спустя 8 лет после смерти музыканта его дети решили выйти из тени и громко заявить о себе. Первой это сделала дочь певца Пэрис Джексон, которая дала откровенное интервью об отце и подписала контракт с одним из лучших модельных агентств в мире. Следующий на очереди - старший сын Майкла - Принс Джексон I.

Впервые имя старшего сына Майкла Джексона появилось на первых полосах СМИ в конце прошлого года. Тогда 19-летний Принс дал интервью изданию Los Angeles Times, где рассказал о своей жизни и том, как он пережил утрату. После окончания школы Принс серьезно увлекся режиссурой и клипмейкерством. Он уже успел создать два собственных видеоклипа и основать компанию King's Son Productions.

«Я стараюсь вносить часть отца во все свои сферы: начиная от логотипа и названия моей компании до использования его афоризмов» - рассказал Принс.



Сегодня в Instagram Принса появилось видео, которое демонстрирует еще один способ, к которому прибегнул юноша, чтобы увековечить память об отце.

Thanks @dermagraphink for sittin 9hrs with me for such an incredible and beautiful tattoo. I will be posting more of this Публикация от Prince Jackson (@princejackson) Мар 31 2017 в 10:59 PDT

Джерело: Hello!