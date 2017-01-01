Статистика: все больше девушек отказываются брить подмышки

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Этому явлению даже посвятили большое исследование

Маркетинговая компания Mintel опубликовало любопытную статистику касательно удаления волос на теле. Согласно проведенному исследованию, количество девушек-миллениалов, отказывающихся от бритья ног и подмышек, в последние годы сильно увеличилось.

Так, в 2013 году 95% девушек подтвердили, что удаляют волосы на подмышках, а в 2016 году этот показатель упал до 77%. Та же тенденция коснулась удаления волос на ногах. Например, в 2013 году 92% девушек сказали, что бреют ноги, а в 2016 году их количество сократилось до 85%.

Естественно, это повлекло за собой падение прибыли компаний-производителей средств для эпиляции. Всего за год (в период с 2015 по 2016 годы) продажи бритвенных принадлежностей и косметики для удаления волос упали на 5%. В денежном эквиваленте потери оцениваются в 31 млн фунтов стерлингов.

Ошида Ханом, заместитель директора по красоте и гигиене компании Mintel, объясняет: это может быть связано с мощным влиянием движения бодипозитива.

«Кроме того, некоторые отходят от социальных ожиданий того, как должна выглядеть женщина», - добавляет она.

Естественно, данное веяние не получило бы столь мощного распространениня, если бы к нему не присоединилась звезды.

Джерело: Elle