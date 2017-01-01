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    Ставшее вирусным «отцензурированное» фото Ангелы Меркель оказалось фейком

    • Сьогодні, 09:56
    • Розсилка

    Картинка, принятая многими пользователями за настоящую, в течение всего лишь суток успела собрать десятки тысяч лайков и репостов.

    Вирусное изображение с Ангелой Меркель, которое выдавалось за скриншот эфира саудовского телеканала, якобы заретушировавшего ее волосы, оказалось фейком, пишет The Independent.

    Использовавшийся в картинке снимок был сделан во время встречи Меркель с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель-Азизом. Пользователи, распространявшие скриншот, утверждали, что политик явилась на встречу без платка — это якобы и стало поводом для цензурирования ее изображения на саудовском ТВ.

    За сутки фейковая картинка успела собрать в соцсетях десятки тысяч лайков и репостов, ложную информацию также опубликовали многие СМИ. В итоге выяснилось, что на самом деле эту фотографию распространил королевский двор Саудовской Аравии и на ней Меркель изображена без платка. Отредактированный же снимок впервые был выложен в паблике сатирических новостей Khase News в качестве шутки — уже оттуда его взяли другие пользователи, которые выдавали «отцензурированную» картинку за настоящую.

    Джерело: Bird In Flight

    Ангела Меркель
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