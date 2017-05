Ставшее вирусным «отцензурированное» фото Ангелы Меркель оказалось фейком

Картинка, принятая многими пользователями за настоящую, в течение всего лишь суток успела собрать десятки тысяч лайков и репостов.

Вирусное изображение с Ангелой Меркель, которое выдавалось за скриншот эфира саудовского телеканала, якобы заретушировавшего ее волосы, оказалось фейком, пишет The Independent.

Использовавшийся в картинке снимок был сделан во время встречи Меркель с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель-Азизом. Пользователи, распространявшие скриншот, утверждали, что политик явилась на встречу без платка — это якобы и стало поводом для цензурирования ее изображения на саудовском ТВ.

За сутки фейковая картинка успела собрать в соцсетях десятки тысяч лайков и репостов, ложную информацию также опубликовали многие СМИ. В итоге выяснилось, что на самом деле эту фотографию распространил королевский двор Саудовской Аравии и на ней Меркель изображена без платка. Отредактированный же снимок впервые был выложен в паблике сатирических новостей Khase News в качестве шутки — уже оттуда его взяли другие пользователи, которые выдавали «отцензурированную» картинку за настоящую.

Not a joke: The UN's newest member of the Women Rights Commission censored the German chancellor's hair when she appeared today on Saudi TV. pic.twitter.com/0QwDEArL5l