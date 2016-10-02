Стефано Габбана хотят объявить бойкот из-за «дружбы» с Меланией Трамп

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Из-за сотрудничества с первой леди США итальянскому модельеру устроили «травлю» в Сети

На странице итальянского дизайнера Стефано Габбана разгорелся нешуточный скандал.

Подписчики засыпали его негативными и агрессивными комментариями, призвали бойкотировать бренд Dolce&Gabbana и не покупать больше одежду и аксессуары их производства.

Причиной для бурной критики в адрес модельера стала его «дружба» с первой леди Америки Меланией Трамп, которая недавно вышла в свет в черном коктейльном платье итальянского бренда.

Дело в том, что ранее многие дизайнеры во главе с Софи Вилле, долгие годы одевавшей жену экс-президента Америки Мишель Обама, заявили о своем нежелании сотрудничать с новой первой леди страны. Однако бывшую словенскую модель поддержали такие бренды как Tommy Hilfiger, Diane von Furstenberg и Thom Browne.

И судя по всему, к их числу примкнул и итальянский дизайнер Стефано Габбана, который опубликовал в своем «Инстаграм» фото Мелании с мужем, где она запечатлена в черном коктейльное платье от Dolce&Gabbana.

Кутюрье на агрессивные выпады в свой адрес сначала реагировал сдержанно и отвечал всем милыми смайликами. Однако спустя несколько часов модельер не выдержал накала страстей и попросил всех недовольных больше никогда не приобретать его одежду и отписаться от его страницы.

Джерело: graziamagazine.ru