Стилист и телеведущий Влад Лисовец рассказал, как Жанна Фриске спасла девочку от акулы на Крещение



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пока звезды шоу-бизнеса окунались в ледяную прорубь и делились снимками в «Инстаграме», телеведущий Влад Лисовец решил вспомнить, как он отмечал Крещение в Майами девять лет назад в компании ныне покойной Жанны Фриске.

Тогда певица предложила стилисту искупаться, мол, вся вода в этот день святая, но обычный поход на пляж превратился в настоящий триллер:

«Лежим, смеемся, всё как обычно, солнце, музыка и вдруг крики. Кричат люди на берегу, мы встали с шезлонгов и видим, в воде стоят мужчина и маленькая девочка (дочка), а вокруг них плавает акула, нарезая круги. Они в воде этого не видят, стоят себе спокойно, общаются и не могут понять, не слышат, что именно все кричат. Никто не рискнул зайти в воду, видимо боялись испортить «дорогие купальники», пляж luxury (на других не лежим) В секунду мы друг другу: «Бежим!». И мы вместе влетаем в воду с криками: «Опасность, акула!». Мужчина услышал, берет дочь на руки. Он огляделся и увидел это черное пятно в воде. От нашего бега по воде (а мы крупненькие) акула начала отплывать. И мужчина с бледным лицом вышел из воды, всё обошлось. А я после этого случая рассказывал всем с гордостью, какая Жануська смелая», — написал Влад под архивным снимком с певицей (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).