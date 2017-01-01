Стильная бабуля: 63-летняя Лин Слейтер покорила мир моды своим стилем

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Лин, известная под псевдонимом Accident Icon, стала настоящей королевой Instagram

63-летняя жительница Нью-Йорка, профессор социологии Лин Слейтер покорила мир моды, а также соцсети благодаря своему роскошному стилю.

Лин, известная под псевдонимом Accident Icon, стала настоящей королевой Instagram после того, как стала публиковать на своей странице личные снимки с повседневными модными образами. Безупречное чувство стиля принесло ей звание «самой модной бабушки Америки», а также мировое признание. Не станем отрицать, стиль Лин действительно заслуживает внимания и вызывает восхищение – она не боится быть яркой и при этом не выглядит смешной.

По ее собственному признанию, идея создать свою модную страничку в сети появилась у нее после того, как она не нашла в интернете ни одного достойного фэшн-блога о стиле современных, взрослых интеллектуальных женщин, которые живут обычной городской жизнью.

Джерело: beauty.ua