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    Стильная Рианна представила ювелирную коллекцию для Chopard в Каннах

    • Сьогодні, 16:33
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    В апреле этого года стало известно, что свою дебютную коллекцию украшений «Rihanna Chopard» для модного бренда Chopard певица Рианна привезет в Канны во время кинофестиваля.

    В честь этого события была устроена масштабная вечеринка для VIP-гостей, которых встречали лично Рианна и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле.

    Среди знаменитых гостей, которые пришли оценить кольца, браслеты, подвески и серьги с драгоценными камнями из коллаборации Рианны и Chopard, были замечены Джулианна Мур, Винни Харлоу и многие другие звезды.

    Сама Рианна с восторгом отзывается об этом сотрудничестве: «Я всегда была влюблена в изысканные ювелирные украшения Chopard, поэтому до сих пор не могу поверить в то, мы вместе создали такую коллекцию. Это был очень увлекательный процесс, и я многому научилась. Поскорее бы все увидели наши творения!».

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    Рианна


    Джерело: popcornnews

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