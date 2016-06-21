Стинг споет гимн Украины перед боем Кличко

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Исполнитель выступит перед началом боя Владимира Кличко

Знаменитый английский рок-музыкант Стинг споет гимн Украины, говорится в «Сніданку з 1+1».

Британец планирует исполнить «Ще не вмерла Україна» в Лондоне, перед началом боя Владимира Кличко 29 апреля. Это личное желание Стинга и он готов выучить слова неизвестного ему украинского языка.

Собственно, 65-летний певец - не только давний фанат боксера, но и почетный член официального фан-клуба братьев Кличко. Он следит за их карьерой в течение 15 лет.

Возможно, в Лондоне на стадионе Уэмбли в дуэте со Стингом выступит и жена Виталия Кличко - Наталья.

Напомним, гимн перед боем боксера уже пели Руслана и Джамала.

Джерело: ТСН