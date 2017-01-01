Странная семейка: Мелания Трамп терпеть не может Иванку Трамп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оказывается, с виду идеальная семья Трампов, на деле не такая уж и дружная.

По сообщениям инсайдеров Vanity Fair, между супругой президента США Меланией Трамп и его дочерью Иванкой разразилась настоящая война.

Все дело в том, что, по мнению первой леди, младшая Трамп метит на ее место, активно занимаясь политической карьерой. Как говорят источники, Мелания чувствует конкуренцию: по ее мнению, Иванка выполняет не свою работу.

А вот официальные источники утверждают, что в семье как была идиллия, так и осталась: все члены семьи прекрасно ладят друг с другом и даже не думают ссорится. Не знаем, где правда, а где нет, но Иванка Трамп действительно занимает одну из ключевых ролей рядом с отцом и негласно считается его правой рукой. Интересен и тот факт, что изначально Мелания была против президентского поста мужа и не хотела заниматься политикой, о чем свидетельствовал ее отказ переезжать в Белый дом, пишет graziamagazine.



Впрочем, переезд уже скоро состоится: как только закончится учебный год у младшего сына Дональда и Мелании Бэррона, первая леди переедет в Вашингтон, где для нее уже подготовлен личный кабинет (надеемся, не рядом с кабинетом Иванки). Неужели Мелания все-таки изменила свою позицию и решила заняться политикой?