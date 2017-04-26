Страшная тайна: Полина Гагарина скрывает подробности родов даже от близких

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Instagram Полина Гагарина

Полина Гагарина полгода морочила голову поклонникам, сохраняя завесу тайны над своей личной жизнью.

Ее то поздравляли с беременностью, то говорили, что звезда не в положении, третий вариант был, что она родила месяц назад.

Но вот, по сведениям многочисленных СМИ, вчера малыш наконец-то появился на свет. По словам инсайдеров, Полина Гагарина родила в одной из московских клиник. Там мама и ребенок останутся еще на несколько дней. Пол новорожденного певица пока не называет.

У Полины Гагариной уже есть 9-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. В 2014 году артистка вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова.