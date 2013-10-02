Страстная Диана: Арбенина шокировала поклонников обнаженными сценами в клипе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Имидж солистки группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной далек от стандартов отечественного шоу-бизнеса: агрессивный макияж, короткая стрижка, мужеподобный гардероб и прочие атрибуты рок-звезды.

И никогда публика не видела ее другой. Однако Диана доказала, что может не то что удивить, а шокировать своих поклонников: в новом откровенном клипе на песню «Очень хотела» 42-летняя певица предстала обнаженной в постельных сценах.

Зрители были поражены и самой интимностью действия, и тем, что Арбенина показала на камеру свою страстную, женскую натуру, которая обычно скрыта для окружающих: изображающей страсть они уж точно ее не ожидали увидеть.

Стоит ли говорить, что на подобный диссонанс публика отреагировала бурно, многие комментаторы даже высказались негативно, намекая на то, что рок-исполнительница Арбенина пошла по стопам поп-певиц и залезла не в свое амплуа. Впрочем, лидер группы «Ночные снайперы», кажется, начинает вливаться: в прошлом году она снялась обнаженной для обложки своего альбома «Выживут только влюбленные». И кстати, идея черно-белого клипа, снятого известным режиссером Юрием Грымовым, тоже принадлежит ей.

Джерело: graziamagazine.ru