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    Шоу-біз

    Стройная и подтянутая: Бритни Спирс показала фото в откровенном бикини

    • Сьогодні, 07:15
    • Розсилка

    35-летняя Бритни Спирс каждый день доказывает поклонникам, что уже давно прошли те времена, когда весь мир осуждал ее за заплывшие формы и нездоровый образ жизни.

     Теперь звезда регулярно публикует на своей странице в инстаграме фото и видео, на которых с неподдельным удовольствием показывает результаты ежедневных тренировок. Недавно она поделилась с фанатами серией снимков с пляжа.

    TGIF

    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    На фото Бритни одета в откровенное желтое бикини, которое наглядно показывает, в каком подтянутом и спортивном состоянии находится тело певицы.

    Just another humble workout post

    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Для того, чтобы достичь подобных форм, Спирс каждый день посещает фитнес зал и под чутким руководством тренера выполняет различные упражнения.

    Just another humble workout post

    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Судя по всему, певица делает больший упор на наращивание и оформление мышечной массы. Ведь на фото отчетливо виден каждый мускул на ее теле.

    Blessed day

    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Джерело: graziamagazine.ru

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