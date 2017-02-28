Стройная и подтянутая: Бритни Спирс показала фото в откровенном бикини
- Сьогодні, 07:15
-
Розсилка
35-летняя Бритни Спирс каждый день доказывает поклонникам, что уже давно прошли те времена, когда весь мир осуждал ее за заплывшие формы и нездоровый образ жизни.
Теперь звезда регулярно публикует на своей странице в инстаграме фото и видео, на которых с неподдельным удовольствием показывает результаты ежедневных тренировок. Недавно она поделилась с фанатами серией снимков с пляжа.
На фото Бритни одета в откровенное желтое бикини, которое наглядно показывает, в каком подтянутом и спортивном состоянии находится тело певицы.
Для того, чтобы достичь подобных форм, Спирс каждый день посещает фитнес зал и под чутким руководством тренера выполняет различные упражнения.
Судя по всему, певица делает больший упор на наращивание и оформление мышечной массы. Ведь на фото отчетливо виден каждый мускул на ее теле.
Джерело: graziamagazine.ru