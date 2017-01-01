Суд отпустил пранкера, который показал ягодицы во время выступления Джамалы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд отпустил пранкера Виталия Седюка под личное обязательство.

Соответствующее решение огласил судья Максимец на заседании Днепровского районного суда Киева.

Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Седюка меру пресечения в виде личного обязательства,

– зачитал судья.

Суд обязал Седюка прибывать по каждому требованию в суд или следственное управление Нацполиции.

Пранкера также обязали сообщать о смене места жительства и сдать паспорта для выезда за границу.

Напомним, что в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2017» произошло ЧП.

Во время выступления Джамалы на сцену выскочил молодой парень с флагом Австралии, встал перед певицей, спустил брюки – и весь зал увидел его голый зад.

Как оказалось, фанатом оказался украинский пранкер Виталий Седюк. Что хотел донести своей эпатажной выходкой Седюк и зачем испортил выступление Джамалы – остается неизвестным. Большая часть пользователей соцсетей и украинские звезды не оценили «перформанс» пранкера.