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    Шоу-біз

    Суд отпустил пранкера, который показал ягодицы во время выступления Джамалы

    • Сьогодні, 15:14
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    Суд отпустил пранкера Виталия Седюка под личное обязательство.

    Соответствующее решение огласил судья Максимец на заседании Днепровского районного суда Киева.

    Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Седюка меру пресечения в виде личного обязательства,
    – зачитал судья.

    Суд обязал Седюка прибывать по каждому требованию в суд или следственное управление Нацполиции.

    Пранкера также обязали сообщать о смене места жительства и сдать паспорта для выезда за границу.

    Напомним, что в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2017» произошло ЧП.

    Во время выступления Джамалы на сцену выскочил молодой парень с флагом Австралии, встал перед певицей, спустил брюки – и весь зал увидел его голый зад.

    Как оказалось, фанатом оказался украинский пранкер Виталий Седюк. Что хотел донести своей эпатажной выходкой Седюк и зачем испортил выступление Джамалы – остается неизвестным. Большая часть пользователей соцсетей и украинские звезды не оценили «перформанс» пранкера

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