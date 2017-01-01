Суд отпустил пранкера, который показал ягодицы во время выступления Джамалы
- Сьогодні, 15:14
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Розсилка
Суд отпустил пранкера Виталия Седюка под личное обязательство.
Соответствующее решение огласил судья Максимец на заседании Днепровского районного суда Киева.
Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Седюка меру пресечения в виде личного обязательства,
– зачитал судья.
Суд обязал Седюка прибывать по каждому требованию в суд или следственное управление Нацполиции.
Пранкера также обязали сообщать о смене места жительства и сдать паспорта для выезда за границу.
Напомним, что в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2017» произошло ЧП.
Во время выступления Джамалы на сцену выскочил молодой парень с флагом Австралии, встал перед певицей, спустил брюки – и весь зал увидел его голый зад.
Как оказалось, фанатом оказался украинский пранкер Виталий Седюк. Что хотел донести своей эпатажной выходкой Седюк и зачем испортил выступление Джамалы – остается неизвестным. Большая часть пользователей соцсетей и украинские звезды не оценили «перформанс» пранкера.