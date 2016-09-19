Сумасшедший фанат пробрался на крышу дома Тейлор Свифт, чтобы встретиться с певицей

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Тейлор Свифт

Поклоннику певицы предстоит заплатить 20 тыс. долларов, чтобы выйти на свободу

29-летний мужчина был арестован за преследование и кражу со взломом после того, как поднялся на крышу дома Тейлор Свифт и несколько раз позвонил в дверь, сообщает издание Hollywoodlife.

Звезда поп-музыки была вынуждена вызвать полицию из-за еще одного вторжения ее фаната. По данным издания, одержимый поклонник неоднократно поднимался на крышу ее потрясающего пентхауса в Нью-Йорке с десяти вечера до двух часов ночи. Он постоянно звонил в ее дверной звонок и болтался в холле здания.

Фанатом является 29-летний мужчина по имени Мухаммед Джаффар. В конце-концов он был арестован по обвинению в преследовании и краже со взломом. Это обойдется ему в 20 тыс. долларов, чтобы выйти из тюрьмы.

Отметим, что Тейлор Свифт тратит на свой пентхаус 20 миллионов долларов, но даже он не может гарантировать ей полной безопасности.

Аналогичная ситуация с фанатом произошла менее шести месяцев назад, когда другой мужчина был арестован в ноябре 2016 года. В тот раз 39-летний мужчина по имени Фрэнк Эндрю Гувер преследовал Тейлор, требовал с нее фотографии и, наконец, последовали за ней в аэропорт, даже после того, как она получила запретительный судебный приказ, который запрещал ему приближаться к певице.