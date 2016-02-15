SunSay снялся в видеоклипе с артистом, который написал песню о «ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Финалист нацотбора «Евровидение-2016» SunSay из группы 5'nizzа снялся в клипе с российскими исполнителями, которые поддерживают агрессию РФ.

SunSay спел вместе с Арбениной, Скляром, обожающим так называемого лидера террористов Захарченко, Бобунцом – артистом, который написал песню о «ДНР» и часто выступает на оккупированной территории с концертами, и с Бастой, пишет Depo.ua.

Возмущенные пользователи в соцсетях обратили внимание на текст песни и предположили, что слова «Нас не стереть, мы живем назло, Пусть не везет, но мы свое возьмем» относятся к военным действиям России на территории Украины.

Интересно, что рэпер Баста анонсировал свои концерты по Украине. В Киеве музыкант, который сотрудничает со сторонниками «ДНР», планирует выступить 17 июня.



