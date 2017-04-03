Суперблондинка Ольга Полякова показала идеальный пресс
- Сьогодні, 10:44
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Спортивное тело певицы – результат усердных тренировок
Украинская певица Ольга Полякова в своем Instagram показала подкачанное тело и идеальный пресс.
Пост в соцсети появился, как реакция на комментарии к предыдущей публикации, где Полякова позирует в мокром купальнике. На фото некоторые пользователи заметили на животе у певицы непонятные неровности.
Чтобы развеять слухи, Полякова опубликовала фото своего пресса. На фото отчетливо видно, что пресловутые неровности – это кубики пресса, которые Полякова накачала годами усердных тренировок.
«А вот и те страшные и ужасные гули, которые вы обсуждали на прошлом фото! Да это кошмар!», - написала под фото Полякова.
«Этому «кошмару» позавидует любая, вы красавица и тело шикарное», «Красивенная! Такой животик мечта», - отреагировали пользователи.