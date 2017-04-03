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    Суперблондинка Ольга Полякова показала идеальный пресс

    • Сьогодні, 10:44
    • Розсилка

    Спортивное тело певицы – результат усердных тренировок

    Украинская певица Ольга Полякова в своем Instagram показала подкачанное тело и идеальный пресс.

    Пост в соцсети появился, как реакция на комментарии к предыдущей публикации, где Полякова позирует в мокром купальнике. На фото некоторые пользователи заметили на животе у певицы непонятные неровности.

    Чтобы развеять слухи, Полякова опубликовала фото своего пресса. На фото отчетливо видно, что пресловутые неровности – это кубики пресса, которые Полякова накачала годами усердных тренировок.

    «А вот и те страшные и ужасные гули, которые вы обсуждали на прошлом фото! Да это кошмар!», - написала под фото Полякова.

    «Этому «кошмару» позавидует любая, вы красавица и тело шикарное», «Красивенная! Такой животик мечта», - отреагировали пользователи.

     

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