Суперблондинка Ольга Полякова показала идеальный пресс

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Спортивное тело певицы – результат усердных тренировок

Украинская певица Ольга Полякова в своем Instagram показала подкачанное тело и идеальный пресс.

Пост в соцсети появился, как реакция на комментарии к предыдущей публикации, где Полякова позирует в мокром купальнике. На фото некоторые пользователи заметили на животе у певицы непонятные неровности.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Апр 3 2017 в 4:16 PDT

Чтобы развеять слухи, Полякова опубликовала фото своего пресса. На фото отчетливо видно, что пресловутые неровности – это кубики пресса, которые Полякова накачала годами усердных тренировок.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Апр 4 2017 в 9:02 PDT

«А вот и те страшные и ужасные гули, которые вы обсуждали на прошлом фото! Да это кошмар!», - написала под фото Полякова.

«Этому «кошмару» позавидует любая, вы красавица и тело шикарное», «Красивенная! Такой животик мечта», - отреагировали пользователи.