Суперблондинка Оля Полякова поразила роскошной фигурой в мокром купальнике

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Оля позирует в мокром слитном купальнике и солнцезащитных очках

Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантными фото.

Суперблондинка опубликовала пикантные кадры, которые были сделаны еще во время зимних каникул Оли с семьей на Бали. Артистка показала все достоинства своей сексуальной и подтянутой фигуры.

Полякова похвасталась рельефным прессом. «#сказочное Бали я тебя помню! Пресак это ребятки!», – подписала снимок звезда.

Оля позирует в мокром слитном купальнике и солнцезащитных очках.

Подписчики засыпали певицу комплиментами: «После двоих детей и выглядит как богиня», «Супер фигура, с ума сойти», «Фотка классная, но почему купальник на 2 размера больше чем надо?!», «Оля, вы большая молодец», «Очень красивая фігура», – комментируют пользователи.