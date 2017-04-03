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    Суперблондинка Оля Полякова поразила роскошной фигурой в мокром купальнике

    • Сьогодні, 15:59
    • Розсилка

    Оля позирует в мокром слитном купальнике и солнцезащитных очках

    Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантными фото.

    Суперблондинка опубликовала пикантные кадры, которые были сделаны еще во время зимних каникул Оли с семьей на Бали. Артистка показала все достоинства своей сексуальной и подтянутой фигуры.  

    Полякова похвасталась рельефным прессом. «#сказочное Бали я тебя помню! Пресак это ребятки!», – подписала снимок звезда.

    Оля позирует в мокром слитном купальнике и солнцезащитных очках.

    Подписчики засыпали певицу комплиментами:  «После двоих детей и выглядит как богиня», «Супер фигура, с ума сойти», «Фотка классная, но почему купальник на 2 размера больше чем надо?!», «Оля, вы большая молодец», «Очень красивая фігура», – комментируют пользователи.

     

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