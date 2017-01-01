Суперблондинка Оля Полякова посвятила Олегу Виннику песню и сказала, что им надо соединиться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полякова призналась, что посвятила сингл «мистеру Счастье», как лучшему певцу на украинской сцене

В ноябре ушедшего года на большом сольном концерте во Дворце «Украина» Оля Полякова представила публике песню «Номер Один», выполненный в фирменной диско-эстетике певицы.

Во время мировой премьеры песни на «Русском радио» Суперблондинка призналась, что посвятила сингл Олегу Виннику, как лучшему певцу на украинской сцене, и предложила «Мистеру Счастье» сделать детей.

«Олег блондин, я блондинка, он «Мистер Счастье», я «Баба-праздник», он Винник, я из Винницы. Нам просто Бог велел соединиться и сделать детей... в виде песен», - в присущей себе шуточной манере прокомментировала Полякова.

В настоящее время Оля гастролирует по Украине в рамках тура, который охватит около 60 городов. Несмотря на плотный концертный график, творческая команда артистки уже готовится к съемкам видео на взрывную композицию «Номер Один"», которые пройдут в апреле.

Напомним, Полякова не выпускала видеоклипы более года – с момента выхода совместной работы с Аланом Бадоевым на песню «О Боже, как больно».