Суперблондинка Полякова похвасталась своим поместьем со шпинатом, салатом и козлятами
- Сьогодні, 13:35
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Розсилка
Певица показала свою загородную усадьбу
Эпатажная украинская певица Оля Полякова поделилась в Facebook видео, которое сняла в своей загородной усадьбе.
На видео певица показывает и рассказывает о своем поместье: Полякова демонстрирует теплицу, в которое растет шпинат и салат, а также хлев, в котором живут домашние животные – козы, куры и перепела.
«Добралась до своей фазенды, а там чего только не завелось», - подписала суперблондинка свой пост.
Полякова в своем видео показала подписчикам также новорожденного козленка, и водоем около усадьбы, рядом возле которого живут цапли.
Напомним, недавно Оля Полякова устроила скандал в гостинице. Полякова пожаловалась в сети на обслуживание в одной из гостиниц Николаева. Артистку неприятно удивила текущая уборка, которая якобы была проведена в номере в ее отсутствие.