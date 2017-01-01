Суперблондинка Полякова похвасталась своим поместьем со шпинатом, салатом и козлятами

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Оля Полякова

Певица показала свою загородную усадьбу

Эпатажная украинская певица Оля Полякова поделилась в Facebook видео, которое сняла в своей загородной усадьбе.

На видео певица показывает и рассказывает о своем поместье: Полякова демонстрирует теплицу, в которое растет шпинат и салат, а также хлев, в котором живут домашние животные – козы, куры и перепела.

«Добралась до своей фазенды, а там чего только не завелось», - подписала суперблондинка свой пост.

Полякова в своем видео показала подписчикам также новорожденного козленка, и водоем около усадьбы, рядом возле которого живут цапли.

Напомним, недавно Оля Полякова устроила скандал в гостинице. Полякова пожаловалась в сети на обслуживание в одной из гостиниц Николаева. Артистку неприятно удивила текущая уборка, которая якобы была проведена в номере в ее отсутствие.