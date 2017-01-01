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    Суперблондинка Полякова похвасталась своим поместьем со шпинатом, салатом и козлятами

    • Сьогодні, 13:35
    • Розсилка
    Оля Полякова
    Оля Полякова

    Певица показала свою загородную усадьбу

    Эпатажная украинская певица Оля Полякова поделилась в Facebook видео, которое сняла в своей загородной усадьбе.

    На видео певица показывает и рассказывает о своем поместье: Полякова демонстрирует теплицу, в которое растет шпинат и салат, а также хлев, в котором живут домашние животные – козы, куры и перепела.

    «Добралась до своей фазенды, а там чего только не завелось», - подписала суперблондинка свой пост.

    Полякова в своем видео показала подписчикам также новорожденного козленка, и водоем около усадьбы, рядом возле которого живут цапли.

    Напомним, недавно Оля Полякова устроила скандал в гостинице. Полякова пожаловалась в сети на обслуживание в одной из гостиниц Николаева.  Артистку неприятно удивила текущая уборка, которая якобы была проведена в номере в ее отсутствие.

     

     

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