  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Супермодель Джиджи Хадид переквалифицировалась в фотографа

    • Сьогодні, 15:42
    • Розсилка

    Супермодель стала фотографом рекламной кампании Versus Versace

    Очередное подтверждение поговорки о том, что талантливый человек талантлив во всем – новая рекламная кампания Versus #VERSUSUNCENSORED, главным героем которой стал Зейн Малик,позировавший своей возлюбленной – супермодели Джиджи Хадид. 

    -72

    Съемки, собравшие на площадке в разных амплуа самую стильную пару этого года, проходили после заката в номере-люксе легендарного отеля Chateau Marmont в Лос-Анжелесе. Для своего дебюта в ипостаси фотографа Джиджи не ограничилась одной камерой – для достижения нужного эффекта во время фотосессии шли различные модели iPhone и цифровой фотоаппарат.

    -73

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ