Супермодель Джиджи Хадид переквалифицировалась в фотографа

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Супермодель стала фотографом рекламной кампании Versus Versace

Очередное подтверждение поговорки о том, что талантливый человек талантлив во всем – новая рекламная кампания Versus #VERSUSUNCENSORED, главным героем которой стал Зейн Малик,позировавший своей возлюбленной – супермодели Джиджи Хадид.

Съемки, собравшие на площадке в разных амплуа самую стильную пару этого года, проходили после заката в номере-люксе легендарного отеля Chateau Marmont в Лос-Анжелесе. Для своего дебюта в ипостаси фотографа Джиджи не ограничилась одной камерой – для достижения нужного эффекта во время фотосессии шли различные модели iPhone и цифровой фотоаппарат.

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