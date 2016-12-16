Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли даже во время беременности остается иконой стиля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невеста Стетхема ждет первенца

Супермодель и избранница Джейсона Стейтема, Рози Хантингтон-Уайтли, несмотря на беременность, продолжает вести активную светскую жизнь.

Будущая мама улетела в Сеул, что в Южной Корее, для того, чтобы оценить одежду от дизайнеров. 29-летняя звезда позировала на красной дорожке в розовом платье с глубоким декольте. Такой образ выгодно подчеркнул стройную фигуру модели.

Свой романтический образ будущая мама дополнила прической и аксессуарами. К слову, в течение всей беременности Рози часто посещает различные мероприятия, на которых с удовольствием позирует объективам фотографов.

Напомним, Стейтем и Хантингтон-Уайтли впервые появились вместе на музыкальном фестивале Coachella еще в 2010-м году. Сейчас влюбленные помолвлены.

Джерело: ТСН