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    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли даже во время беременности остается иконой стиля

    • Сьогодні, 11:55
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    Невеста Стетхема ждет первенца

    Супермодель и избранница Джейсона Стейтема, Рози Хантингтон-Уайтли, несмотря на беременность, продолжает вести активную светскую жизнь.

    Будущая мама улетела в Сеул, что в Южной Корее, для того, чтобы оценить одежду от дизайнеров. 29-летняя звезда позировала на красной дорожке в розовом платье с глубоким декольте. Такой образ выгодно подчеркнул стройную фигуру модели.

    Свой романтический образ будущая мама дополнила прической и аксессуарами. К слову, в течение всей беременности Рози часто посещает различные мероприятия, на которых с удовольствием позирует объективам фотографов.

    Напомним, Стейтем и Хантингтон-Уайтли впервые появились вместе на музыкальном фестивале Coachella еще в 2010-м году. Сейчас влюбленные помолвлены. 

    Джерело: ТСН

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