Супруга Дмитрия Ступки рассказала о родах: Я чуть не сдохла

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Телеведущая и диджей Полина Логунова подарила своему мужу долгожданного ребенка

Модель,телеведущая, диджей и супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова 25 апреля родила первенца в одном из киевских роддомов.

Этой радостной новостью новоиспеченные родители поделились с поклонниками в соцсети.

«Спасибо, жена. Спасибо тебе, Боже! Я неимоверно счастливый отец», - подписал снимок из роддома Дмитрий Ступка.

Супруга Дмитрия была более откровенна:

«Я орала громче взрыва атомной войны, мои волшебные доктора, мои невообразимо любимые подруги и мой любимый папочка, Дмитрий Ступка, спасибо всем Вам, мне было бы невозможно сделать это без такой поддержки. Димочка, ты - герой.P.S. Я чуть не сдохла!» – написала в соцсети Полина.