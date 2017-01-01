Свадьба в стеклянном шатре: Пиппа Миддлтон выбрала необычное место для торжества

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Уже в эту субботу Пиппа Миддлтон и ее жених, миллионер Джеймс Мэттьюс, официально станут мужем и женой

. Одна из самых ожидаемых свадебных церемоний состоится в резиденции семьи невесты в Беркшире. Влюбленные обменяются клятвами верности в церкви Святого Марка, а после отправятся в дом родителей Пиппы, где молодоженов будут ждать гости.

По слухам, всего на свадьбу сестры Кейт Миддлтон придет около 400 человек. Чтобы разместить такое количество приглашенных невесте пришлось взять под личное руководство некоторые организационные вопросы.

Так, она у бельгийской компании заказала полностью прозрачный шатер из стекла, сделанный в форме дворца. Это сооружение будет возведено в саду резиденции Миддлтон. Как оказалась, на доставку и заказ стеклянного дворца Пиппа потратила 130 тысяч долларов.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Пиппа и Джеймс потратили невероятное количество денег на обручальные и помолвочное кольца и банкет для многочисленных гостей. Цена свадебного платья невесты, пошив которого она доверила основателю марки Giles Джайлзу Дикону, пока не оглашается. Но судя по тому, что наряд младшей сестры Кейт полностью сшит вручную, можно предположить, что и за него паре пришлось прилично раскошелиться.

Джерело: graziamagazine.ru