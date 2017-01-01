  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Свадьбы не будет? Леди Гага рассталась с любимым

    • Сьогодні, 15:11
    • Розсилка
    Леди Гага и Тейлор Кинни
    Леди Гага и Тейлор Кинни

    Пока неизвестно, кто стал инициатором разрыва

    Леди Гага и Тейлор Кинни встречались пять лет и даже уже готовились к свадьбе. Но вчера стало известно, что пара рассталась.

    Инсайдер, близкий к Тейлору и Леди Гага, заявил, что бывшие возлюбленные тихо и мирно разошлись в начале июля. Тейлор отмечал свой 35-й день рождения 15 июля уже без невесты. Пока неизвестно, кто именно стал инициатором разрыва.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Свадьбы не будет? Леди Гага рассталась с любимым
    Свадьбы не будет? Леди Гага рассталась с любимым
    Свадьбы не будет? Леди Гага рассталась с любимым
    Свадьбы не будет? Леди Гага рассталась с любимым
    Свадьбы не будет? Леди Гага рассталась с любимым
    Свадьбы не будет? Леди Гага рассталась с любимым
    Свадьбы не будет? Леди Гага рассталась с любимым

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ