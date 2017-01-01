Свадьбы не будет? Леди Гага рассталась с любимым
- Сьогодні, 15:11
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Леди Гага и Тейлор Кинни
Пока неизвестно, кто стал инициатором разрыва
Леди Гага и Тейлор Кинни встречались пять лет и даже уже готовились к свадьбе. Но вчера стало известно, что пара рассталась.
Инсайдер, близкий к Тейлору и Леди Гага, заявил, что бывшие возлюбленные тихо и мирно разошлись в начале июля. Тейлор отмечал свой 35-й день рождения 15 июля уже без невесты. Пока неизвестно, кто именно стал инициатором разрыва.