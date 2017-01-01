Светлана Лобода рассказала, как похудеть с помощью сладкого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артистка Светлана Лобода всегда выглядит безукоризненно.

Певица решила поделиться своими секретами красоты с поклонниками в интервью журналу «Антенна».

Как оказалось, Светлана не представляет жизни без сладкого, но при этом совершенно не поправляется! У звезды есть свой собственный взгляд на питание, который и позволяет ей жить в таком режиме.

«День начинаю со стакана теплой воды с лимоном, уже приучила к этому дочь Евочку Она сначала не понимала: «Мама, ну зачем?» «Чтобы почистить желудок», — объяснила я. Завтракаем мы всегда кашами: овсяной или гречневой. В обед обязательно первое. После занятий спортом — обязательно белок (стейк из телятины или немного белого мяса курицы). В последние два-три года я так выстроила распорядок, что, несмотря на гастрольный график, переезды, питаюсь правильно. А вот в сладком себя не ограничиваю, потому что ежедневно отдаю много энергии и ее нужно восполнять. Люблю черный и молочный шоколад и никогда не отказываю себе в десерте, если ужинаю в ресторане. Мне кажется, повар вкладывает в десерт лучшую часть себя, и потому это энергетически очень важный элемент моциона», — откровенно рассказала певица.

Светлана Лобода

Впрочем, не все так просто. И идеальную фигуру Светлана поддерживает при помощи каждодневных занятий спортом. «Начинаю с 40-минутной разминки: приседания, отжимания, затем растяжка. Для этого повсюду вожу с собой специальную резинку. Дома люблю побегать на дорожке — на ней можно делать одновременно два дела: смотреть фильм и заниматься спортом. Обычно тренировка длится час — час двадцать», — поделилась она.

Джерело: graziamagazine.ru