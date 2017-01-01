Священник в прямом эфире «Голосу країни» поразил исполнением знаменитой песни «Город золотой»

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Александр Клименко на сцене «Голосу країни-7»

Вокал священника похвалили Сергей Бабкин и тренер учасника Тина Кароль

Александр Клименко во время прямого эфира телешоу «Голос країни-2017» вчера, 9 апреля, исполнил песню «Город золотой», которая звучала в культовом советском фильме «Асса» и в последствии была перепета Борисом Гребенщековым.

Исполнение священника похвалили Сергей Бабкин и тренер учасника Тина Кароль. Певица отметила, что отцу Александру было вдвойне тяжелее подготовиться к прямому эфиру, потому что во время перед пасхой он особенно должен нести свою службу перед верующими.

Напомним, поэт Анри Волохонский, автор стихотворения «Рай» («Над небом голубым есть город золотой...»), 8 апреля скончался в возрасте 81 года.

Рок-музыкант Борис Гребенщиков заявил, что Волохонский благодаря своему творчеству навсегда останется в истории музыки. «Человек, который написал такую гениальную песню, должен остаться в истории русской музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал и не пел ничего», — сказал он ТАСС.