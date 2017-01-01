Сын Дональда Трампа Бэррон стал учеником епископальной школы за 40 тысяч долларов в год
- Сьогодні, 11:05
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Младший сын президента США Дональда Трампа - Бэррон Трамп – переходит в другое учебное заведение.
Теперь 11-летний мальчик будет учиться в частной епископальной школе St. Andrewʼs Episcopal School в Потомаке, что в пригороде Вашингтона.
«С разрешения семьи, мы подтверждаем, что Бэррон будет учиться в классе 2024 года выпуска»,- сообщил директор школы Роберт Козаски.
А затем подтвердила и мама Бэррона - Мелания Трамп:
«Мы рады, что наш сын будет учиться в школе St. Andrewʼs Episcopal School, известной своими академическими достижениями».
Известно, что стоимость обучения в школе St. Andrewʼs Episcopal School составляет порядка 40 тысяч долларов в год. По сообщению The Washington Post, Бэррон Трамп, который пойдет в шестой класс, будет усиленно заниматься в школе своим любимым видом спорта - гольфом.
Джерело: Hello!