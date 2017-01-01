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    Сын Павла Зиброва стал жертвой грабителей

    • Сьогодні, 16:00
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    Павло Зибров
    Павло Зибров

    Злоумышленники украли деньги, технику и документы

    В последнее время в Одессе участились случаи грабежей. Накануне ограбили сына известного украинского певца Павла Зиброва, Сергея, пишет местное издание.

    «У нас с Кристиной Зибровой в Одессе в районе Фонтанской дороги около 13:50 украли сумки с документами (паспорта, права и т.д.), телефонами, планшетом, кошельками и кучей других вещей»,  – написал Сергей Зибров на своей странице в Фейсбук.

    Сын Павла Зибров Сергей
    Сын Павла Зибров Сергей

    Мужчина просит всех неравнодушных помочь в поисках и добавляет, что подозреваемые предположительно были кавказцами на иномарке «БМВ» 5-й модели. «Прошу тех, кто что-то видел или проезжал в это время с работающим видеорегистратором связаться со мной в личку», - написал Сергей.

    Также Зибров отметил, что часом ранее перед ограблением на улице Черняховского, 1Б (на стоянке в «Макдональдс» порезали колесо его машины.

    дороги
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