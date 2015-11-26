Сын Уилла Смита пожаловался, что его «выгнали» из отеля

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Сын Уилла Смита, 18-летний Джейден, отправился в Канаду на съемки своего нового фильма и уже успел столкнуться с проблемами: в своем Twitter юный актер пожаловался, что его «выгнали» из отеля Four Seasons в Торонто.

Джейден обрушился с критикой на отель Four Seasons в социальных сетях, заявив, что из-за сотрудников отеля его «чуть не стошнило» - сначала ему подали на завтрак блинчики с сыром (Джейден – строгий вегетарианец), а затем и вовсе «выгнали» из номера. «Надеюсь, что Four Seasons включит меня в список нежелательных постояльцев», отметил актер.

Как сообщает источник E! News, на самом деле произошло следующее: Джейден хотел остаться в своем номере после того, как наступило время чек-аута, но руководство отеля не могло предоставить ему такую возможность и настояло на том, чтобы Смит-младший покинул номер.