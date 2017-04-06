Сыну покойной Жанны Фриске исполнилось 4 года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня сыну певицы Жанны Фриске, ушедшей из жизни почти два года назад, и Дмитрия Шепелева Платону исполняется 4 года.

По этому случаю сестра Жанны Наталья смонтировала видеоролик в честь именинника и оставила для него трогательное послание в соцсети:

«Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя... С днем рождения мой любимый мальчишка! Ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый! Тетя, бабушка и дедушка очень любят тебя и всегда помнят о тебе! Спасибо тебе, моя сестра, за такого мужчину, я тебе обещаю, что ты будешь гордиться сыном»,- подписала фото Наталья.

Напомним, Платон появился на свет 7 апреля 2013 года в клинике в Майами, той самой, где рожала своего третьего ребенка певица Кристина Орбакайте и многие другие звезды.