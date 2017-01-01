Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
- Сьогодні, 11:12
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Подборка самых откровенных, особых фото певца, а также его молодые снимки
Олег Винник появился на украинской сцене всего несколько лет назад. Но за это время сделал невероятную карьеру в шоу-бизнесе. Например, в 2017 году накануне 8 Марта певец давал несколько концертов день за днем, без перерыва.
За несколько месяцев артист может «отыграть» до 20 концертов.
Феноменальная популярность, как для музыканта, чьи клипы и синглы крутят довольно редко по телевидению и радио.
Тем не менее, у Винника есть своя категория преданных поклонников, наличие которых не зависит от присутствия в масс-медиа.
Представляем вам подборку самых откровенных, особых фото певца, а также его молодые снимки, которые вы могли не видеть.
Джерело: telegraf.com.ua