Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника

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Подборка самых откровенных, особых фото певца, а также его молодые снимки

Олег Винник появился на украинской сцене всего несколько лет назад. Но за это время сделал невероятную карьеру в шоу-бизнесе. Например, в 2017 году накануне 8 Марта певец давал несколько концертов день за днем, без перерыва.

За несколько месяцев артист может «отыграть» до 20 концертов.

Феноменальная популярность, как для музыканта, чьи клипы и синглы крутят довольно редко по телевидению и радио.

Тем не менее, у Винника есть своя категория преданных поклонников, наличие которых не зависит от присутствия в масс-медиа.

Представляем вам подборку самых откровенных, особых фото певца, а также его молодые снимки, которые вы могли не видеть.





Джерело: telegraf.com.ua