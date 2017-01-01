  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника

    • Сьогодні, 11:12
    • Розсилка

    Подборка самых откровенных, особых фото певца, а также его молодые снимки

    Олег Винник появился на украинской сцене всего несколько лет назад. Но за это время сделал невероятную карьеру в шоу-бизнесе. Например, в 2017 году накануне 8 Марта певец давал несколько концертов день за днем, без перерыва.

    За несколько месяцев артист может «отыграть» до 20 концертов.

    Феноменальная популярность, как для музыканта, чьи клипы и синглы крутят довольно редко по телевидению и радио.

    Тем не менее, у Винника есть своя категория преданных поклонников, наличие которых не зависит от присутствия в масс-медиа.

    Представляем вам подборку самых откровенных, особых фото певца, а также его молодые снимки, которые вы могли не видеть.

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника
    Таким вы его еще не видели. Редкие фото Олега Винника


    Джерело: telegraf.com.ua

    Олег Винник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ