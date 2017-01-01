Тактический просчет: первая девушка Барака Обамы дважды отказалась выйти за него

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Недавно в продаже в США появилась новая биография предыдущего президента под названием «Восхождение звезды: Барак Обама».

Помимо прочего, автор Дэвид Гэрроу рассказал о малоизвестном факте из жизни президента: еще до встречи с Мишель, у Барака были серьезные отношения. Причем, серьезные настолько, что Обама дважды предлагал избраннице выйти за него замуж.

Имя тогдашней спутницы Барака — Шейла Мийоши Джагер. Она профессор и преподаватель Оберлинского колледжа. Для книги она прокомментировала свои отношения с будущей политической звездой.

«В январе 1986 года, когда мы навещали моих родителей, он предложил мне выйти за него. Я сказала: «Пока нет», но мы продолжили встречаться. Он стал… очень амбициозным, когда ему исполнилось 25. Очень ясно помню, когда эта трансформация случилась. И я точно помню, что в 1987 году, когда мы уже встречались год, он стал метить в президенты. Я думаю, что он предложил брак из-за отчаяния, что мы расстанемся, а не из-за какой-то реальной веры в наше будущее," - поделилась Шейла.

С тех пор молодые люди практически не виделись. А в октябре 1992 года Барак женился на своей нынешней супруге, а тогда невесте — Мишель Робинсон.

Джерело: graziamagazine.ru