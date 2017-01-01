Tamerlan и Alena представили новый клип про престарелых «Бонни и Клайда»

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Суперстильные бабушка и дедушка в новом видео артистов

Сегодня состоялась премьера долгожданного видеоклипа neo r’n’b группы Tamerlan и Alena на сингл «Она не виновата», в котором главные роли сыграли неординарные актеры, несущие философию «forever young».

«Она не виновата» – это новый видеоклип Tamerlan и Alena на последний сингл из нового альбома «Потоки ветра», релиз которого состоялся 31 марта.

Впервые в своем видео Тамерлан и Алена Омаргалиева выступили рассказчиками. А вот главными героями мини-картины стали актеры – энергичная бабушка и дерзкий дедушка – Эдуард Джафаров и Ангелина Фендрикова, которых выбрали во время огромного кастинга больше чем из двухсот актеров.

Видеоклип расскажет новую, яркую историю современных дедушки и бабушки, настоящих «Бонни и Клайда», сбежавших из дома престарелых и ограбивших банк. Клип продвигает очень важную философию «forever young»: возраст никогда не был и не станет помехой для безумных поступков, настоящей любви и активной жизни. В 58 жизнь бьет ключом, что доказывают актеры, которые приняли участие в сьемках видео.

Помимо того, что в самом видеоклипе герои грабят банк, играют в боулинг, танцуют и делают ещё очень много безумных поступков, в реальной жизни актеры такие же активные люди: ходят в спортзал, ведут соцсети, путешествуют. И являются ярким примером того, как надо наслаждаться жизнью, веселиться и быть самим собой, даже если тебе «немножко за 50».

Идейным вдохновителем истории стал сам Тамерлан, а визуализировала историю студия Manifest production во главе с Дмитрием Манифестом и Дмитрием Шмураком. Съёмки, для которых было использовано 8 локаций, длились четверо суток! Стилистом съемки стал Дмитрий Дихтяр, который подобрал для видеоклипа более 20 образов.