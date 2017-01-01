Танцы в прачечной с мыльными пузырями: скандальный Дорн выпустил новый клип

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Дорн забрался в стиральную машинку на съемках клипа

Иван Дорн выпустил клип на песню «OTD» с одноименного альбома, вышедшего 14 апреля. В клипе Дорн слушает песню «OTD» на кассетном плеере, танцует в прачечной и забирается в стиральную машинку.

Напомним, недавно Иван Дорн оказался в эпицентре скандала из-за своего высказывания во время интервью российскому журналисту. Дорн назвал военный конфликт на Донбассе Украины «ссорой двох собратьев» и отметил, что между Москвой и Киевом наметилась «оттепель», а также рассказал, что выступал в Юрмале с украинским тризубом, «чтоб не воняли». В ответ на скандальное интервью сеть взорвалась – на Дорна обрушился шквал критики. Певец отказывался от комментариев украинским СМИ и даже недавно бегал от съемочной группы канала «1+1».