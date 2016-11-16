Татьяна Решетняк споет о любви на национальном отборе конкурса «Евровидение 2017»

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Татьяна Решетняк выйдет на сцену национального отборочного тура «Евровидения» под псевдонимом Tayanna - это имя отражает новую страницу творчества исполнительницы.

«Я хочу идти в это плавание под новым творческим именем, которое дал мне Алан Бадоев. Я верю в свою победу. Верю, что смогу достойно представить свою страну», - рассказала Решетняк.

В национальном отборочном туре Tayanna исполнит песню I Love You - адаптированную версию композиции «Осень», которая вошла в дебютный альбом артистки. Обновленная версия была создана в коллаборации с Максом Барских, который выступил саунд-продюсером, соавтором музыки, а также написал англоязычную лирику.

«Я очень надеюсь, что песня I love you отзовется в сердцах многих женщин по всему миру. Это моя личная история, знакомая многим. Ни в коем случае не поддавайтесь меланхоличным воспоминаниям из прошлого! Надо жить дальше, быть сильной и нести любовь в мир!», - рассказала певица.