Tayanna представила новый клип «Грешу» об испепеляющей любви

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В клипе певица предстала в прозрачном платье с декольте

Tayanna презентовала пятый видеопортрет на песню «Грешу». В новом видео певица предстала в образе хрупкой девушки, утопающей в омуте своих чувств, которая не в силах устоять перед искушением – быть рядом с любимым.

Режиссером ролика по традиции выступил продюсер певицы Алан Бадоев. Работая над заключительным портретом, Бадоев сделал акцент на лаконичность, оставил все лишнее за кадром и вынес героиню на главный план. В клипе певица появляется в полупрозрачном красном платье от дизайнерского дуэта Luvi. Невесомый и соблазнительный наряд изящно подчеркнул утонченную фигуру Tayanna и придал видео легкие ноты эротики, интригующей своей недосказанностью.



«Композиция «Грешу» больше всего запала мне в душу, ведь часто именно от грешных мыслей бегут мурашки на коже, на устах появляется тайная улыбка, а по всему телу растекаются волны тепла», – прокомментировал Бадоев новую видеоработу, называя песню чувственной мантрой этой весны.



«Пятый портрет откроет мою другую сторону, ведь самый большой грех для женщины - это испепеляющая любовь перед которой она не в силах устоять. Она толкает женское сердце на безумные поступки и полностью поглощает ее хрупкую душу», - раскрывает характер своего очередного образа певица.

Основными декорациями клипа выступили сдержанные природные ландшафты, в центре которых – уединенное озеро и плот, на котором артистке ради эффектных кадров пришлось плавать полуобнаженной при температуре +3 градусов!

Напомним, презентация четвертого видеоклипа на песню «Не люби» из дебютного мини-альбома «Tayanna. Портреты» состоялась в начале марта.