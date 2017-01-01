Тайна раскрыта: Ким Кардашьян сама продала свое секс-видео сайту для взрослых



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Высказывание о том, что путь к славе тернист, хорошо известно Ким Кардашьян, которая попала на первые полосы американских газет после появления в Сети ее домашнего порно-ролика с бывшим бойфрендом Реем Джеем.

Тогда будущая миссис Уэст и члены ее семьи утверждали, что видео стало общедоступным из-за случайной утечки. Но, как оказалось, это был четко продуманный план Ким, готовой на все ради славы.

Недавно экс-редактор In Touch Weekly Кевин Диксон рассказал порталу PageSix, что Кардашьян сама продала ему скандальную секс-запись за пять миллионов долларов. Как оказалось, в погоне за славой она неоднократно присылала в редакцию Диксону истории из своей жизни, которые, увы, не публиковались. После безуспешных попыток Кардашьян согласилась стать девушкой певца Ника Лаше, который на тот момент расстался с Джессикой Альба. Но и этот план провалился.

Затем в 2007 году Диксону стало известно, что Ким в 2003 году во время празднования 23-летия в Мексике записала порно-ролик со своим бойфрендом Реем, и бывший редактор In Touch Weekly предложил ей продать эту пленку. По словам Кевина, Кардашьян рыдала и кричала во время телефонного разговора об этой записи, утверждая, что это не она. «Тогда она была вместе со своей лучшей подругой Пэрис в Австралии. Из-за истерики она не могла разговаривать, и я беседовал с Хилтон», — заявил мужчина. Когда Ким услышала о сумме в пять миллионов долларов, она успокоилась и без лишних раздумий согласилась продать пленку.

Ранее бывший бойфренд Кардашьян Рей поведал СМИ о том, что их секс-пленка попала в Сеть неслучайно. Он утверждал, что мать Ким Крис Дженнер уговорила дочь и скандальный ролик «слили» в Интернет. Диксон подтвердил слова Джея, заявив, что знаменитость, мечтающая затмить свою подругу Пэрис Хилтон, была готова на все ради славы и, как следствие, продала интимную пленку. Как показало время, Ким не прогадала. Сейчас она является звездой мирового масштаба, ее приглашают на все топовые светские мероприятия, каждый дизайнер мечтает работать с ней, а размещение одного рекламного поста на ее странице в инстаграме стоит полмиллиона долларов.

Джерело: graziamagazine.ru