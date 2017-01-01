Тайная благотворительность: Мел Гибсон помогает жертвам Холокоста
- Сьогодні, 12:56
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Как оказалось, Мел Гибсон долгое время скрывал от общественности, что занимается благотворительностью, поддерживая жертв Холокоста.
Основательница фонда Survivor Mitzvah Project Зейн Базби недавно дала интервью, рассказав, что выжившие в Холокосте нуждаются в срочной помощи. «Им жизненно необходима еда, медицинская помощь, убежище и человеческое тепло и наша задача подарить им надежду и нашу дружбу», — заявила она.
Как оказалось, Гибсон долгое время поддерживал организацию и при этом актер не просто переводил деньги: «Мел неоднократно был в нашем офисе, где подробно изучал нашу деятельность. Он же помогал и найти других спонсоров. Он не любит публично говорить о благотворительности, предпочитая просто делать то, что считает нужным».
Зейн отметила, что голливудский актер помогает жертвам тех страшных событий в восьми странах. Она убеждена, что он подарил надежду на лучшее многим людям. При этом организатор фонда восхищена тем, что Мел Гибсон никогда не распространяется о своих поступках такого рода.
Джерело: graziamagazine.ru