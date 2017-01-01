Тайная благотворительность: Мел Гибсон помогает жертвам Холокоста

Как оказалось, Мел Гибсон долгое время скрывал от общественности, что занимается благотворительностью, поддерживая жертв Холокоста.

Основательница фонда Survivor Mitzvah Project Зейн Базби недавно дала интервью, рассказав, что выжившие в Холокосте нуждаются в срочной помощи. «Им жизненно необходима еда, медицинская помощь, убежище и человеческое тепло и наша задача подарить им надежду и нашу дружбу», — заявила она.

Как оказалось, Гибсон долгое время поддерживал организацию и при этом актер не просто переводил деньги: «Мел неоднократно был в нашем офисе, где подробно изучал нашу деятельность. Он же помогал и найти других спонсоров. Он не любит публично говорить о благотворительности, предпочитая просто делать то, что считает нужным».